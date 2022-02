Как обойтись без кофе в современном динамичном мире? Никак. Но употреблять его нужно в умеренном количестве. А еще кофе вредно в сочетании с некоторыми продуктами питания и жидкостями. Итак, с чем нельзя употреблять кофе и насколько это серьезно?

Редко кто в нашем динамичном мире не пьет кофе. Я, например, просыпаюсь не тогда, когда встаю с постели, а только тогда, когда выпью чашечку свежесваренного горячего ароматного напитка. Польза кофе действительно доказана учеными, но только если его употреблять в меру. А еще кофе не стоит пить одновременно с употреблением некоторых продуктов питания и жидкостей. Готова поспорить, о многих сочетаниях вы даже не подозревали.

С чем нельзя пить кофе

© Pexels

С молочными продуктами

Готова поспорить, именно первый пункт нашего списка шокировал вас больше всего. Как это — кофе с молоком нельзя пить? Ведь именно этим занимаются десятки тысяч людей ежедневно по всему миру. Но да, оказывается, кофеин практически нивелирует всю пользу кальция, то есть не дает ему усваиваться организмом. Если у вас нет недостатка кальция, и кофе с молоком, капучино или латте вы пьете только ради вкусовых качеств, тогда проблем нет. Если же вы хотите получить пользу от молочных продуктов, старайтесь не сочетать их с кофе в течение одного приема пищи.

© Pexels

С алкоголем

Как часто в течение длительного застолья, когда мы уже выпили достаточное количество горячительных напитков, нам хочется взбодриться чашечкой кофе. Но именно в этом случае кофе максимально вреден. Кофеин только лишь маскирует алкогольную интоксикацию, хотя и оказывает бодрящий эффект. Таким образом, вы рискуете выпить еще больше сверх меры и не почувствовать этого. Наутро похмелье будет еще тяжелее, чем если бы вы все-таки не «бодрились» кофе, а остановились на выпитом количестве алкоголя и пошли спать.

С мясными продуктами

Примерно то же, что и с приемом алкогольных напитков, происходит и на весьма обильных праздничных застольях. Если на столе есть много сытных мясных блюд, нас начинает клонить в сон. И после трапезы обязательно захочется выпить чашечку кофе. Но так же, как и в случае с кальцием, кофеин мешает усвоению железа. Все те вкусные и полезные мясные блюда, богатые железом, не принесут никакой пользы, если вы запьете их кофе. Впрочем, кому нельзя кофе, так это тем, у кого есть явный дефицит железа. В остальных случаях единичные застолья с чашечкой ароматного кофе напоследок не принесут вреда.

С мультивитаминными препаратами

И не только с мультивитаминными, а и с моновитаминными, особенно принимаемыми по назначению. Если у вас выявили дефицит какого-то витамина и прописали курс, стоит воздержаться на этот период от употребления кофе или сократить его количество до минимума. Кофеин препятствует нормальному усвоению витаминов в необходимом для организма количестве. В первую очередь, это касается витамина D, а также А, Е, РР и витаминов группы В. Ну и микроэлементов, о которых упомянули выше: кальция, железа, а еще калия, магния и цинка.

Специалисты советуют пить не больше 2–3 чашек кофе в день. Он должен быть натуральным, зерновым, свежесваренным. Только тогда от кофе будет польза, а не вред.

The post С чем нельзя употреблять кофе appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!