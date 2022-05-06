С аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч и зарядкой мощностью 44 Вт. iQOO готовит смартфон-«долгожитель» Z5

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Сегодня бренд iQOO уже представил смартфон Neo 6 SE за 300 долларов на базе однокристальной системы Snapdragon 870 и аккумулятором ёмкостью 4700 мА·ч, а в скором времени может выйти модель попроще — Z5. У неё будет не такая мощная однокристальная система, зато и цена обещается ниже, а ёмкость аккумулятора, наоборот, больше.

Согласно предварительным данным, iQOO Z5 получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. В качестве однокристальной системы, скорее всего, выступит Snapdragon 778G. Также аппарату приписан экран IPS с диагональю 6,58 дюйма и тройная камера. Толщина устройства составит 9,21 мм — это больше, чем стандартные 8 мм, но и ёмкость аккумулятора тут больше, чем у большинства моделей на рынке. Когда состоится премьера iQOO Z5 — не сообщается. Цена же явно будет ниже, чем у Neo 6 SE.