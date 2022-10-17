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С 2027 года в России ежегодно будут производить по 20 самолётов Ту-214

С 2027 года в России ежегодно будут производить по 20 самолётов Ту-214

Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства 20 самолётов Ту-214 в год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации.


«Перед нами поставлена задача произвести 20 самолётов в год. Планируем на этот показатель выйти где-то к 2027 году», — сказал Коробченко.

В материалах к его выступлению говорится, что с учётом поручения президента Татарстана Рустама Минниханова авиазавод должен изготовить в 2023–2030 годах 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027–2030 годах — по 20.

Перед «Туполевым» стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолётов дополнительно, сообщил министр.

Ранее сообщалось, что утверждённая в июне правительством РФ программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года предусматривает производство 70 Ту-214 в 2023–2030 годах: в 2023 году —  3, в 2024 году — 7, далее по 10 самолётов ежегодно.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Вмещает 210 пассажиров, дальность полёта — до 6500 км. Начал выпускаться в 1996 году в ограниченной серии. Крупнейший эксплуатант Ту-214 — «Специальный лётный отряд “Россия”», который занимается перевозками первых лиц страны.

Напомним, сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года.

авиа Россия
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RusNewsToday24
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