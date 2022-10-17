С 2027 года в России ежегодно будут производить по 20 самолётов Ту-214

Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства 20 самолётов Ту-214 в год. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации.





«Перед нами поставлена задача произвести 20 самолётов в год. Планируем на этот показатель выйти где-то к 2027 году», — сказал Коробченко.

В материалах к его выступлению говорится, что с учётом поручения президента Татарстана Рустама Минниханова авиазавод должен изготовить в 2023–2030 годах 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027–2030 годах — по 20.

Перед «Туполевым» стоит задача получения гарантированного заказа на производство 75 самолётов дополнительно, сообщил министр.

Ранее сообщалось, что утверждённая в июне правительством РФ программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года предусматривает производство 70 Ту-214 в 2023–2030 годах: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, далее по 10 самолётов ежегодно.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Вмещает 210 пассажиров, дальность полёта — до 6500 км. Начал выпускаться в 1996 году в ограниченной серии. Крупнейший эксплуатант Ту-214 — «Специальный лётный отряд “Россия”», который занимается перевозками первых лиц страны.

Напомним, сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что первый полёт отечественного самолёта SSJ New намечен на весну 2023 года.