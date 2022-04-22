РЖД объявила о запуске дополнительных 85 пар поездов на юг России предстоящим летом

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РДЖ увеличит количество поездов, курсирующих в летний период
по России. Больше всего дополнительных составов появится на южных направлениях,
сообщили в пресс-службе компании.
Национальный перевозчик уже сейчас фиксирует повышенный
спрос на поездки в южные города России. За лето РЖД планирует перевести около
40 миллионов пассажиров.
«Чтобы все смогли
уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в
дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 — на юг», — говорится в
сообщении.
Больше всего сезонных поездов запустят до Анапы (37 пар). В Адлер
отправится 31 пара составов, в Новороссийских — 13, в Кисловодск и Ейск — две.
Всего РДЖ выделила 8,5 миллиона мест для пассажиров, направляющихся на юг
России. Это число на 6% превышает прошлогодний показатель.