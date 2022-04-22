РЖД объявила о запуске дополнительных 85 пар поездов на юг России предстоящим летом

Больше всего сезонных поездов запустят до Анапы (37 пар). В Адлер

отправится 31 пара составов, в Новороссийских — 13, в Кисловодск и Ейск — две.

Всего РДЖ выделила 8,5 миллиона мест для пассажиров, направляющихся на юг

России. Это число на 6% превышает прошлогодний показатель.