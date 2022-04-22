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    РЖД объявила о запуске дополнительных 85 пар поездов на юг России предстоящим летом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    РЖД объявила о запуске дополнительных 85 пар поездов на юг России предстоящим летом

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    pixabay.com/PD

    РДЖ увеличит количество поездов, курсирующих в летний период
    по России. Больше всего дополнительных составов появится на южных направлениях,
    сообщили в пресс-службе компании.

    Национальный перевозчик уже сейчас фиксирует повышенный
    спрос на поездки в южные города России. За лето РЖД планирует перевести около
    40 миллионов пассажиров.

    «Чтобы все смогли
    уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в
    дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 — на юг», — говорится в
    сообщении.

    Больше всего сезонных поездов запустят до Анапы (37 пар). В Адлер
    отправится 31 пара составов, в Новороссийских — 13, в Кисловодск и Ейск — две.
    Всего РДЖ выделила 8,5 миллиона мест для пассажиров, направляющихся на юг
    России. Это число на 6% превышает прошлогодний показатель.

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