Ржавчина не пройдет: автоэксперт Кадаков рассказал, как уберечь машину от коррозии

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Главный
редактор автомобильного журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков в беседе
с корреспондентом «Народных Новостей» рассказал, как защитить автомобиль от
коррозии.
Ряд СМИ
сообщили, что среди премиальных иномарок, менее всего подверженных коррозии, лидером
стала Volvo XC90. По мнению специалиста, доверять такого рода данным не стоит.
«Таких рейтингов, которым можно абсолютно доверять нет, потому что есть масса разных рейтингов по надежности автомобилей, все зависит от того, как этот рейтинг составлен, среди кого проводился опрос, в какой стране и так далее. Предпочтения у автомобилистов разные, надежды разные, автомобильный парк в странах разный», — подчеркнул он.
Важно
понимать, в какой среде эксплуатируется автомобиль. В достаточном сухом
климате, который преобладает в России, автомобили без всякого дополнительного
ухода и обработки могут десятилетиями ездить и практически не ржаветь
«И наоборот, есть страны, где риск и где скорость развития коррозии если такие очаги появляются гораздо гуще. Очаги появляются по понятным причинам, если дороги грязные и пыльные, очень много летит крупного или мелкого пескоструя, на кузове появляются сколы плюс не аккуратная эксплуатация. Даже какие-то мелкие не аварии, а задев столбик, чем больше таких мелких повреждений, в независимости от их происхождений и приводит к опасности развития коррозии. Плюс климат, просто сырые дороги, грязь. Если просто вода льется из-под колес, летит на кузов, это одно. Дождик прошел, вы проехали кузов высох. Если вместе с водой летит грязь, то грязь с собой собирает в слоеный пирог на рычагах, на каких-то отбортовках кузова», — отметил эксперт, указав, что такая ситуация приводит к ухудшению работы дренажных каналов.
Сам кузов, по
словам Кадакова, не представляет из себя жесткую и монолитную конструкцию —
многие части кузова находятся в движении, протираются резинки, что тоже может
стать очагом коррозии. Некоторые производители изначально проводят качественную
обработку от ржавчин.
«Лучший вариант — это, конечно, горячая двухсторонняя оцинковка, которая на каких-то автомобилях есть, а на каких-то нет и последующая обработка. Все зависит от того, как этот металл, полученный со сталепрокатного завода, обрабатывается уже на заводе автомобильного изготовителя, как это сваривается, как обрабатываются все эти места, как накладывается грунт, насколько качественно сделаны швы и все соединения», — уточнил собеседник НН.
Одним из
главных советов по уходу за автомобилем является чистота. При этом мыть машину
нужно не только снаружи, но и снизу, включая колесные арки.
«Вообще, чистота – залог здоровья, в том числе и автомобиля и, в частности, кузова. Второе — это антикорозиционная специальная обработка, она безусловно помогает. Все эти полироли, они в значительной степени все-таки не помогают, это защита скорей всего лакокрасочного покрытия, чтобы краска не тускнела, чтобы она меньше трескалась под воздействием ультрафиолета. Кстати говоря, от самой краски и от наличия в них специальных добавок скорость старения краски тоже зависит. Есть белая краска, которая начинает с годами желтеть, а есть белая краска, которая с годами остается белой, это то же большой вопрос», — констатировал специалист.
Если появился
скол — рекомендуется обработать его, как в домашних условиях, так и в сервисе.
«И влияет манера езды, не надо висеть на хвосте, есть такие любители, которые висят на хвосте у автомобиля и желание обогнать и надо висеть в трех метрах от впереди идущего автомобиля, жигули там едут или КамАЗ, вот прям на хвосте висят, песок грязь летит, разбивает все и стекло лобовое и капот, и другие части кузова. Толку в этом никакого нет, в висении на хвосте, а кузов страдает на наших дорогах очень сильно, об этом тоже стоит не забывать», — заключил Максим Кадаков.