Ржавчина не пройдет: автоэксперт Кадаков рассказал, как уберечь машину от коррозии

«И наоборот, есть страны, где риск и где скорость развития коррозии если такие очаги появляются гораздо гуще. Очаги появляются по понятным причинам, если дороги грязные и пыльные, очень много летит крупного или мелкого пескоструя, на кузове появляются сколы плюс не аккуратная эксплуатация. Даже какие-то мелкие не аварии, а задев столбик, чем больше таких мелких повреждений, в независимости от их происхождений и приводит к опасности развития коррозии. Плюс климат, просто сырые дороги, грязь. Если просто вода льется из-под колес, летит на кузов, это одно. Дождик прошел, вы проехали кузов высох. Если вместе с водой летит грязь, то грязь с собой собирает в слоеный пирог на рычагах, на каких-то отбортовках кузова», — отметил эксперт, указав, что такая ситуация приводит к ухудшению работы дренажных каналов.