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Rzeczpospolita: отставка шефа разведки Польши и гибель албанского торговца могут быть связаны

Rzeczpospolita: отставка шефа разведки Польши и гибель албанского торговца могут быть связаны
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Отставка главы Агентства внешней разведки Польши Петра Кравчика может иметь отношение к таинственной смерти албанского торговца респираторами. Об этом сообщил обозреватель Rzeczpospolita Томаш Кшижак.

Публицист рассказал о погибшем Анджее Издебском, штаб-квартиру которого поспешно обыскивали, а само тело направили в Польшу. 

«Является ли мгновенная кремация и, следовательно, невозможность определить, действительно ли умер Анджей Издебский, заметанием следов? Наконец, что знает обо всем этом только что покинувший должность Петр Кравчик?» — поинтересовался Кшижак.

По мнению журналиста, речь может идти о многомиллиардной афере, в которой задействован польский минздрав. 

Rzeczpospolita албания Кравчик Польша
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