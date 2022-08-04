Rzeczpospolita: отставка шефа разведки Польши и гибель албанского торговца могут быть связаны

Отставка главы Агентства внешней разведки Польши Петра Кравчика может иметь отношение к таинственной смерти албанского торговца респираторами. Об этом сообщил обозреватель Rzeczpospolita Томаш Кшижак.
Публицист рассказал о погибшем Анджее Издебском, штаб-квартиру которого поспешно обыскивали, а само тело направили в Польшу.
«Является ли мгновенная кремация и, следовательно, невозможность определить, действительно ли умер Анджей Издебский, заметанием следов? Наконец, что знает обо всем этом только что покинувший должность Петр Кравчик?» — поинтересовался Кшижак.
По мнению журналиста, речь может идти о многомиллиардной афере, в которой задействован польский минздрав.