Оголтелое решение Правительства Польши о разрыве газового контракта с Российской Федерацией больно ударит по простым полякам. Так, это приведет к росту цен во всех сферах. Не лучше обстоят дела в Болгарии, которая также поспешила отказаться от российских поставок. София уже готова принять условия России об оплате газа в рублях. Это намерение можно проследить из обращения Болгарии в Еврокомиссию с просьбой уточнить границы санкций Запада против Москвы и объяснить условия, при которых оплата сырья в российских денежных знаках не будет попадать под ограничения.