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Rzeczpospolita: отказ Варшавы от российского газа больно ударит по простым полякам

Rzeczpospolita: отказ Варшавы от российского газа больно ударит по простым полякам
pixabay.com рисунок фан

Польша не сможет заменить российский сжиженный газ, скачок цен на голубое топливо это отчетливо демонстрирует, пишет польское издание Rzeczpospolita.

Страны Евросоюза из-за введенных против России санкций столкнулись с существенным ростом цен на газ. Громкие заявления об отказе от российского голубого топлива в реальности превращаются в пустой звук. Так, Польша недавно разорвала так называемое «ямальское» соглашение, которое было подписано еще в 1993 году. Однако СМИ Польши пишут, что страна не сможет заменить российский сжиженный газ.

«У нас сегодня нет соответствующей инфраструктуры, чтобы полностью заменить импорт сжиженного газа из России поставками с других направлений», — информирует газета Rzeczpospolita.

В Польше нет необходимой инфраструктуры, чтобы можно было получать газ через порты Нидерландов, пишет издание. Это является единственной существующей альтернативой, чтобы заменить поставки российского газа. На данный момент 60% спроса на энергоресурс покрывала именно Россия.

Оголтелое решение Правительства Польши о разрыве газового контракта с Российской Федерацией больно ударит по простым полякам. Так, это приведет к росту цен во всех сферах. Не лучше обстоят дела в Болгарии, которая также поспешила отказаться от российских поставок. София уже готова принять условия России об оплате газа в рублях. Это намерение можно проследить из обращения Болгарии в Еврокомиссию с просьбой уточнить границы санкций Запада против Москвы и объяснить условия, при которых оплата сырья в российских денежных знаках не будет попадать под ограничения.

Европейские экономисты прогнозируют еще больший рост цен, начиная с осени, когда заметно увеличится спрос на все энергоресурсы. При этом уже сейчас 40% немцев отметили, что стали экономить на разных видах товаров из-за подорожания.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что итальянская нефтегазовая компания Eni собирается открыть счет в рублях в «Газпромбанке», чтобы проводить оплаты за российский газ.

Польша Россия сжиженный газ
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RusNewsToday24
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