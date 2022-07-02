Ryzen 7 6800U, Radeon 680M, встроенная подсветка и гироскоп: AOKZOE представила консоль A1

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Китайский бренд AOKZOE представил свою первую портативную консоль под названием A1. Это устройство построено на базе процессора AMD Ryzen 7 6800U с графическим ядром Radeon 680M. Новинка получит 8-дюймовый IPS экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей.





Другие особенности включают в себя 16/32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-6400, встроенный гироскоп для прицеливания и вибромотор для обратной связи, подсветку RGB с 3 режимами и 20 эффектами.

Отдельно заявлена система охлаждения с тепловыми трубками и вентиляторами. Также отметим наличие аналоговых стиков, батарею ёмкостью 48/65 Вт⋅ч и быструю зарядку, а также поддержку операционных систем Windows 11 и Steam OS.

Утверждается, что консоль «тянет» Elden Ring на 60 FPS и Forza Horizon 5 на более чем 100 FPS. Также следует отметить, что ожидается стандартная версия и Ultimate. Вторая, судя по всему, и получит батарею на 65 Вт⋅ч.

Выпуск ожидается в сентябре, а новые подробности появятся в ближайшие недели.