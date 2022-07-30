Ryzen 5 7600X крушит Ryzen 5 5600X и умудряется обойти даже Core i9-12900K, но только в однопоточном режиме

В Сети появились первые результаты тестирования процессора Ryzen 5 7600X. К сожалению, в не самом интересном для сравнения бенчмарке Userbenchmark, но всё же это лучше, чем ничего.





Итак, шестиядерный Ryzen 5 7600X превосходит Ryzen 5 5600X на 56% и 49% в однопоточном и многопоточном режимах соответственно, и это невероятный прирост, учитывая, что и текущее поколение процессоров AMD в своё время было намного быстрее предшественников. Прирост в полтора раза обычно достигается за два-три поколения, но тут AMD умудрилась вложиться в одно.









Более того, сравнение с Core i9-12900K показывает, что новинка AMD намного быстрее, хотя тут уже, что логично, только в однопоточном режиме. Но разница составляет 22% в пользу Ryzen 5 7600X. Напомним, Core i9-13900K в однопоточном режиме быстрее Core i9-12900K лишь на несколько процентов. В многопоточном текущий флагман Intel быстрее новинки AMD, но некритично, при том, что разница в количестве ядер и потоков огромна.

Также стоит отметить, что Ryzen 5 7600X работает на частотах 4,4-4,9 ГГц против 3,7-4,6 ГГц у Ryzen 5 5600X.