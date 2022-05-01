Рынок ПК просел, но Apple нарастила продажи. Появилась статистика по итогам первого квартала

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Согласно данным аналитиков Counterpoint, рынок ПК по итогам первого квартала упал на 4,3%, до 78,7 млн единиц.





Одной из основных причин был дефицит компонентов, который затронул большинство производителей, а также проблемы с логистикой.

Лидером рынка остаётся Lenovo, которая реализовала 18,2 млн ПК. За ней следуют HP (15,9 млн), Dell (13,8 млн) и Apple (7,1 млн). При этом последние две смогли нарастить поставки, а первые две показали спад в годовом выражении.





Специалисты источника считают, что во втором полугодии дефицит компонентов будет проявляться не так сильно. При этом дискретные видеокарты всё равно будут страдать от нехватки производственных мощностей и компонентов.