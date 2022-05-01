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    Рынок ПК просел, но Apple нарастила продажи. Появилась статистика по итогам первого квартала

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Рынок ПК просел, но Apple нарастила продажи. Появилась статистика по итогам первого квартала

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    Согласно данным аналитиков Counterpoint, рынок ПК по итогам первого квартала упал на 4,3%, до 78,7 млн единиц. 


    Одной из основных причин был дефицит компонентов, который затронул большинство производителей, а также проблемы с логистикой. 

    Лидером рынка остаётся Lenovo, которая реализовала 18,2 млн ПК. За ней следуют HP (15,9 млн), Dell (13,8 млн) и Apple (7,1 млн). При этом последние две смогли нарастить поставки, а первые две показали спад в годовом выражении. 

    Рынок ПК просел, но Apple нарастила продажи. Появилась статистика по итогам первого квартала

    Специалисты источника считают, что во втором полугодии дефицит компонентов будет проявляться не так сильно. При этом дискретные видеокарты всё равно будут страдать от нехватки производственных мощностей и компонентов.  

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