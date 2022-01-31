В условиях пандемии COVID-19, а также с учётом проводимых на Украине реформ состояние рынка недвижимости стало крайне непростым. Эксперты ожидают кризиса

В украинском сегменте соцсетей и в украинских СМИ стало распространяться сообщение о возможной приостановке всего строительства компании Stolitsa Group. Речь шла о ЖК «Варшавский микрорайон», «Варшавский-2», «Варшавский Плюс».

При этом СМИ ссылались на источник внутри компании, который заявил, что большинство сотрудников были уволены, а остальных предупредили, что январь — это последний месяц работы Stolitsa Group. Нужна коммерческая недвижимость в киеве ? Компания “Интеграл” поможет подобрать недвижимость от застройщика.

«Было принято решение о приостановке строительства всех имеющихся жилых комплексов. В компании начались сокращения персонала. Запущен процесс ликвидации компании», — заявил источник.

На фоне ситуации с крупнейшими застройщиками «Укрбуд» и «Аркада» с их недавним банкротством новое сообщение об уходе с рынка очередного крупного игрока вызвало панику.

Однако позже, 18 января, украинские «Вести» сообщили, что в компании приостановку строительства отрицают.

«Строительство продолжается по плану. К тому же сейчас объявлен старт продаж новых объектов», — сообщили изданию в офисе продаж.

А новости от анонимного источника в СМИ назвали информационной атакой.

Тем не менее ситуация на рынке недвижимости складывается крайне непростая.