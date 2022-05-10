Рынок криптовалют рухнул: BTC, ETH, Solana и Caradano подешевели на 20% и более за неделю.

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Сегодня утром курс биткойна обвалился до 29 900 долларов, после чего отскочил выше отметки 30 000 долларов. Но ситуация подтверждает опасения экспертов, которые утверждают, что падение будет продолжаться.

Такого резкого и длительного падения курса не было очень давно. Ещё в начале апреля биткоин стоил около 48 000 долларов, а за последние полтора месяцев главная криптовалюта рухнула в цене почти на 60%.

Только за последнюю неделю стоимость биткойна снизилась на 20% (за последние сутки снижение составило почти 8%). В результате рыночная капитализация этой криптовалюты снизилась до 590 млрд долларов.

Эфир подешевел за неделю более чем на 18% и теперь стоит 2316 долларов, Solana рухнула на 26% за неделю до 65,2 доллара, Caradano подешевела более чем на 20% и стоит 0,6287 доллара.

Напомним, только позавчера биткойн стоил 34 274 доллара.

загрузка...

Не пропустите!