Рынок акций РФ открылся снижением на негативном внешнем фоне

Российский рынок акций начал основную сессию снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи в начале дня потерял 1,97%, опустившись до 3292 пунктов. Долларовый индекс РТС находится на отметке в 1304 пунктов и снижается на 1,54%.

Курс доллара составляет 79,6 рубля, евро торгуется на уровне 89,4 рубля. Накануне евро впервые с 2014 года превысил 90 рублей. Доллар, в свою очередь, преодолел планку в 80 рублей впервые с ноября 2020 года.

Российский рынок акций продолжает находиться под давлением геополитических факторов. Внимание инвесторов до сих пор приковано к ситуации вокруг Украины. Еще одним фактором служит решение ФРС США сократить программу выкупа активов и повысить ключевую ставку с марта 2022 года. Кроме того, динамика рынка находится под влиянием новостей о распространении штамма коронавируса «Омикрон».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал ситуацию на фондовом рынке. Он подчеркнул, что чем раньше оппоненты Москвы откажутся от своих «провокационных действий», тем быстрее стабилизируется рынок.

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