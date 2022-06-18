Рыхление почвы поможет сохранить помидоры на даче дождливым летом

Необходимо заниматься подвязками растений. Близость к земле может привести к нападению вредителей. Так, помидоры рискуют пострадать или получить различные заболевания. Помимо этого, подвязанным кустам достанется больше дефицитного солнца, а появившиеся плоды не будут лежать на холодной почве.