Рыхление почвы поможет сохранить помидоры на даче дождливым летом

Вырастить богатый урожай помидоров можно и в условиях дождливого лета. Дачникам рекомендовали рыхлить почву и подвязывать растения.
Неподготовленная земля будет задерживать воду. Именно поэтому важно заниматься ее рыхлением. Эта процедура спасет корни растений от избытка влаги, что зачастую провоцирует их загнивание.
Кроме того, подготовленная почва богата кислородом. Это также положительно влияет на рост растений.
Если лето в регионе выдалось холодным, следует рыхлить землю на глубине 5-7 сантиметров. Однако, если у дачника возможности заниматься ежедневным уходом, следует выкопать вдоль посадок небольшие канавки для отвода лишней воды, передает mk.ru.
Необходимо заниматься подвязками растений. Близость к земле может привести к нападению вредителей. Так, помидоры рискуют пострадать или получить различные заболевания. Помимо этого, подвязанным кустам достанется больше дефицитного солнца, а появившиеся плоды не будут лежать на холодной почве.