Ряд россиян могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей в феврале

Ряд россиян могут рассчитывать на получение 10 тысяч рублей в феврале Новости
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Россиянам, которые подверглись репрессиям в советское время, и их наследникам напомнили о единовременной выплате в феврале.

Право на получение денежных средств имеют четыре категории граждан. Во-первых, это люди, которые были репрессированы с 1917 года. Причем не имеет значения, отбывал человек длительный срок в тюрьме или принудительно лечился в психиатрической клинике, пишет PRIMPRESS.

Во вторую категорию входят граждане, репрессированные в советские времена на территории бывших союзных республик. Третью группу составляют россияне, которых реабилитировали на основании особого закона. Четвертой категорией стали наследники репрессированных.

Для оформления выплаты им необходимо подать заявление и документы, подтверждающие статус заявителя. Размер разового пособия будет разным в каждом конкретном случае, так как зависит от нескольких факторов, но максимальная сумма равна 10 тысячам рублей.

Также в феврале можно получить по 13 900 рублей на детей военнослужащих.

 
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