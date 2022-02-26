Ряд изменений ждет жителей России с 1 марта

Ряд изменений ждет жителей России с 1 марта Новости
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Жизнь россиян изменится с 1 марта текущего года. С этого момента начнут действовать правила по обращению с бытовой техникой и повысятся штрафы за отсутствие техосмотра.

Людям запретят выбрасывать бытовую технику и электронику в мусорные контейнеры. Вышедшие из строя вещи придется сдавать на утилизацию в пункты сбора.

Власти страны этой весной ужесточат правила получения разрешения на оружие. Теперь гражданам предстоит пройти медосмотр в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Начиная с 1 марта по всей стране стартует выдача электронного свидетельства о смерти. Соответствующий реестр будет вести Минздрав.

Нововведения затронут и водителей. Владельцев транспортных средств будут штрафовать на 2 тысячи рублей при отсутствии техосмотра. Мера коснется только тот вид машин, для которых ТО обязательно.

Градостроительный кодекс теперь будет содержать понятие таунхаус. С 1 марта по закону упростится процесс оформления таких домов в собственность. Кроме того, Наемным работникам разрешат отказываться от выполнения поручений, если они угрожают их жизни.

 
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