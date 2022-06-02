Рябков заявил о негативном отношении России к поставкам американских систем HIMARS на Украину

Россия крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи для Украины со стороны США, по которому предусмотрены поставки ракетных систем HIMARS, сообщает РИА Новости.
Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент “самоограничения” негодны», — указал дипломат.
По словам Рябкова, Соединенные Штаты занимаются целенаправленной накачкой Украины вооружениями — этот момент является очевидным фактом для РФ.
Ранее издание Ura.ru передавало, что Вашингтон намерен передать Киеву ракетные системы, которые могут нанести удар по российской территории.