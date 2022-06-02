Рябков заявил о негативном отношении России к поставкам американских систем HIMARS на Украину

Ранее издание Ura.ru передавало, что Вашингтон намерен передать Киеву ракетные системы, которые могут нанести удар по российской территории.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты занимаются целенаправленной накачкой Украины вооружениями — этот момент является очевидным фактом для РФ.

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент “самоограничения” негодны», — указал дипломат.

Россия крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи для Украины со стороны США, по которому предусмотрены поставки ракетных систем HIMARS, сообщает РИА Новости .