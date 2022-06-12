РВСН смогут использовать для «Сарматов» шахты ракет «Воевода»

«Вы знаете, “Сармат” и “Воевода” совпадают только в названии, что это ракета. И совпадают геометрические характеристики – это длина и диаметр, потому что и “Сармат”, и “Воевода” будут находится в тех же шахтах», — объяснил Дегтярь.