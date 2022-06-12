РВСН смогут использовать для «Сарматов» шахты ракет «Воевода»

Ракетные войска стратегического назначения смогут использовать для новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» шахты МБР предыдущего поколения «Воевода», рассказал генеральный конструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь.
По его словам, это стало возможным благодаря сохранению прежних габаритов ракеты.
«Вы знаете, “Сармат” и “Воевода” совпадают только в названии, что это ракета. И совпадают геометрические характеристики – это длина и диаметр, потому что и “Сармат”, и “Воевода” будут находится в тех же шахтах», — объяснил Дегтярь.
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что «Сарматы» могут достигать цели, изменяя траекторию полета. Это позволяет ракетам преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО.