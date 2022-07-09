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РВ: вооруженные силы РФ высокоточным ударом уничтожители объект ВСУ в Дружовке

РВ: вооруженные силы РФ высокоточным ударом уничтожители объект ВСУ в Дружовке
Федеральное агентство новостей

Обозреватели информационного портала «Русская весна» сообщили, что ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры в Дружовке.

По словам обозревателей, были применены высокоточные ракеты, удар успешно поразил цель в оккупированной киевским режимом Дружовке.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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