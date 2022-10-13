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РВ: российские ракеты летят точно в цель, по всей Украине ревет воздушная тревога

РВ: российские ракеты летят точно в цель, по всей Украине ревет воздушная тревога
Global Look Press | Александр Алтухов

Воздушная тревога ревет на всей территории Украины, сообщает портал «Русская весна». В некоторых регионах работают средства ПВО.

Российские ракеты летят точно в цель, поражая объекты критической инфраструктуры в Киевской, Винницкой и Одесской областями.

Напомним, что 10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли массированные ракетные удары высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины. Была повреждена Ладыжинская ТЭС, во многих регионах наблюдались перебои с поставкой электричества и водоснабжением. Минобороны РФ сообщило, что все назначенные объекты были поражены.

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