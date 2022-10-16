РВ: ракетные удары ночью нанесены по целям под Киевом и в Запорожье

Обозреватели портала «Русская весна» сообщили, что под Киевом и в Запорожье ВС РФ наносят удары и выводят из строя объекты военной и энергетической инфраструктуры.
Так, взрыв в Киевской области был зафиксирован взрыв в 7 утра, в месте попадания начался пожар. Информацию подтвердил глава облвоенной администрации региона Алексей Кулеба. цели в Запорожье поражались в ночное время, было частично отключено электричество.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.