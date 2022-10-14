РВ: артиллеристы ДНР уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Невельского

Союзные войска в ходе наступления в районе населенного пункта Невельского нанесли серьезный урон Вооруженным силам Украины. Об этом пишет издание «Русская весна».
Как сообщается источник, артиллеристы из 100-й отдельной мотострелковой бригады Народной милиции ДНР с помощью РСЗО БМ-21 «Град» уничтожили укрепрайоны украинских националистов.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.