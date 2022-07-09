Ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые применили на Украине

«Такие средства борьбы, как ружье ЛПД-801, могут достаточно эффективно противодействовать украинским коптерам, поскольку многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА. Они изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», – объяснил источник агентства.