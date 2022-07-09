Ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые применили на Украине

Ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 впервые применили против малоразмерных беспилотников ВСУ в спецоперации на Украине. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил ТАСС.
Малогабаритные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют серьезную угрозу для военных подразделений республик Донбасса и российских военнослужащих, отметил собеседник агентства. Но новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 может эффективно противодействовать таким бесилотникам.
«Такие средства борьбы, как ружье ЛПД-801, могут достаточно эффективно противодействовать украинским коптерам, поскольку многие из них являются переделанными в бытовых условиях БЛА. Они изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», – объяснил источник агентства.
По его словам, ЛПД-801 был применен в зоне проведения спецоперации на Украине впервые. Однако агентство не располагает официальной информацией об этом.