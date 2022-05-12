Rutube снова заработал после крупнейшей в своей истории кибератаки

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Сайт отечественного видеохостинга RuTube, который подвергся самой мощной в своей истории кибератаке, стал доступен для пользователей.

Стоит отметить, что в данный момент сайт работает не очень быстро, вероятно, из-за наплыва пользователей. Однако работоспособность сервиса восстановлена, а мелкие ошибки разработчики должны оперативно исправить.

За несколько часов до этого генеральный директор Rutube Александр Моисеев заявил, что команда отечественного видеосервиса восстановила функциональность платформы после мощнейшей кибератаки, и добавил, что сервис планируют запустить уже сегодня.





Ранее хакерская группировка Anonymous взяла на себя ответственность за взлом платформы и заявила, что Rutube, вероятно, исчез навсегда. Впрочем, RuTube до того сообщил, что информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности.

Предполагалось, что восстановление работы Rutube после хакерской атаки может занять более недели. При этом руководство компании заранее было предупреждено об уязвимостях в инфраструктуре сервиса. Что касается убытков из-за расходов на восстановление и потери дохода от рекламы, то они могут составить от 500 млн до 1 млрд рублей.