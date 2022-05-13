RuTube полностью восстановится к понедельнику

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Команда российского видеосервисе RuTube продолжает работу по восстановлению полноценной работы после крупнейшей в истории сервиса кибератаки.





Как сообщил генеральный директор Rutube Александр Моисеев журналистам, RuTube планирует запустить свою работу в полном объеме к понедельнику. Моисеев рассказал такие подробности:

На данный момент код платформы полностью восстановлен, пользователям доступно 99,5% библиотеки видео и прямые трансляции телеканалов. Доступ к сервисам платформы будет открываться постепенно по мере восстановления видеохостинга и обеспечения полной защищенности соответствующих функций.

Топ-менеджер отметил, что сначала для сервиса восстанавливают необходимые пользователям функции, а во вторую очередь — функции необходимые блогерам. На данный момент пользователям уже доступны следующие опции: авторизация на сайте, трансляции, поиск, комментарии, кнопка “В ТОП”. К понедельнику будут восстановлены функции Rutube Studio и модерация видео.

Напомним, RuTube прекратил работу из-за мощной кибератаки 9 мая. 11 мая Rutube восстановил свою работу и вновь стал доступен пользователей, однако скорость, стабильность и функциональность оставляет пока желать лучшего. Работы по восстановлению всё ещё ведутся.