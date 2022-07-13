RuStore и NashStore скачали полтора миллиона раз

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Начавшие работать в мае российские магазины приложений RuStore и NashStore, представляющие собой отечественную альтернативу Google Play, пользуются спросом. Об успехах маркетплейсов для устройств с операционной системой Android рассказало издание «Известия» со ссылкой на данные VK и АНО «Цифровые платформы».





По данным на 12 июля, разработанный VK при поддержке Минцифры магазин приложений RuStore был скачан и установлен более 500 тысячами человек. При этом количество приложений в RuStore составляет 1068 штук, а число установок приложений из RuStore превысило миллион.

NashStore от АНО «Цифровые платформы» был загружен более миллиона раз. При этом количество скачиваний приложений из NashStore превысило 3,5 млн. Статистика приводится по состоянию на середину июня.

Как отмечают эксперты в «Известиях», RuStore более перспективен среди российских магазинов приложений. В нём шире ассортимент доступных приложений. Второе важное преимущество — это единственный пока альтернативный российский маркетплейс, который позволяет обновлять установленные из Google Play приложения. Для установки или обновления приложения из NashStore пользователю потребуется сначала удалить со смартфона аналогичное приложение, установленное из Google Play.

В Минцифры также отметили, что закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на смартфоны уже принят Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.