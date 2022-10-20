Рустам Солнцев заявил, что Алла Пугачева и Земфира дружат с 90-х

Шоумен Рустам Солнцев рассказал о давней дружбе между народной артисткой СССР Аллой Пугачевой и певицей Земфирой.
Примадонна явилась на недавний концерт Земфиры в Израиле. Многие решили, что оскандалившиеся исполнительницы сдружились после эмиграции. Однако Солнцев отметил, что артистки тесно общаются уже не один десяток лет.
«Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в “Олимпийском”, куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени. Это было событие!» — заявил шоумен в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.
Солнцев отметил, что позже пути артисток разошлись. По словам шоумена, исполнительница хита «Хочешь?» перестала писать музыку, которая нравилась широкой аудитории.