Рустам Солнцев заявил, что Алла Пугачева и Земфира дружат с 90-х

«Где-то в году 1997-1998 у Земфиры вышел первый альбом. И тогда же у нее состоялся первый сольный концерт в “Олимпийском”, куда пришла Алла. Она была весь концерт, и об этом написали светские хроникеры, музыкальные журналисты того времени. Это было событие!» — заявил шоумен в проекте «Загугли звезду» Teleprogramma.pro.