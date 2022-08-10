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Рустам Солнцев: Пугачева всегда презирала Киркорова

Рустам Солнцев: Пугачева всегда презирала Киркорова
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Экс-участник «Дома-2» и специалист по светской хронике Рустам Солнцев раскритиковал Филиппа Киркорова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Солнцев рассказал о своих выводах по поводу личных качеств Киркорова. По его словам, именно из-за них Алла Пугачева предпочла расторгнуть брак.

Блогер заявил, что Пугачева всегда знала, что Киркоров — паршивый человек. По его словам, она знала и терпела это ради своих целей.

«Думаю, что сейчас настал тот момент, когда маски сброшены, и Алла, может, и не будет скрывать своего презрения к нему. Вот мы с вами и дожили до этого момента», — отметил он.

Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Сейчас они живут в Латвии.

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RusNewsToday24
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