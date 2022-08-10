Рустам Солнцев: Пугачева всегда презирала Киркорова

Экс-участник «Дома-2» и специалист по светской хронике Рустам Солнцев раскритиковал Филиппа Киркорова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Солнцев рассказал о своих выводах по поводу личных качеств Киркорова. По его словам, именно из-за них Алла Пугачева предпочла расторгнуть брак.
Блогер заявил, что Пугачева всегда знала, что Киркоров — паршивый человек. По его словам, она знала и терпела это ради своих целей.
«Думаю, что сейчас настал тот момент, когда маски сброшены, и Алла, может, и не будет скрывать своего презрения к нему. Вот мы с вами и дожили до этого момента», — отметил он.
Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России. Сейчас они живут в Латвии.