Рустам Солнцев оскорбил Бабкину после ее поездки в Донбасс

Экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев на своем YouTube-канале в жесткой и оскорбительной форме прошелся по личности певицы Надежды Бабкиной после ее поездки в Донбасс, передает CT News.
По информации источника, в одном из недавних интервью Бабкина рассказала о посещении Донбасса, где местные жители встретили ее тепло. Особый акцент она сделала на детях, которые там проживают.
«Какая мать захочет, чтобы ее ребенок вышел в объятия Бабкиной и ее театра? Какая сумасшедшая захочет, чтобы ее ребенок имел дело с Бабкиной?», — заявил Солнцев.
Шоумен также обрушился с критикой на имидж певицы, зацепившись за то, что Бабкина якобы не спела ни одной хорошей песни, а также не смогла реализовать творческий потенциал.
«…фриком уйдет к праотцам. Не спев ни одной приличной песни. Ни одной!» — высказал личное мнение Солнцев.
Что послужило поводом для столь резкой критики в адрес народной артистки.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Надежда Бабкина намекнула о своих изменах молодому мужу.