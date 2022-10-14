Рустам Солнцев оправдал эмиграцию Семена Слепакова

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал эмиграцию юмориста Семена Слепакова в Израиль. Звезда проекта «Дом-2» оправдал поступок артиста.
Солнцев отметил, что Слепакова никто не выгонял из России. По его словам, комик сам принял решение покинуть родину.
«Он никому не клялся ни на молоке, ни на воде, не подписывал документов, что будет трясти ключами от страны. Посчитал нужным уехать. Захочет вернуться — вернется», — цитирует шоумена портал Teleprogramma.pro.
Примечательно, что юморист на протяжении долгого времени не комментировал свою эмиграцию. Лишь недавно он признался, что намерен получить израильский паспорт.