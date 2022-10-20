Рустам Солнцев обвинил Баскова в «наедании хомячьей пачки»

Блогер Рустам Солнцев прошелся по внешности певца Николая Баскова. Он заявил, что артист не сможет заменить уехавших из России звезд в новогодних огоньках.
Солнцев порассуждал о том, кто будет вести новогодние огоньки в этом году. По мнению блогера, на Баскова будет неинтересно смотреть телезрителям, так как он давно наел себе «хомячью пачку».
«Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую “хомячью пачку”. Страшно смотреть просто. Или, может быть, Лариса Долина с песней про зонт? Ну кто еще? Ах, Филипп [Киркоров], да, не узнал вас в гриме. Ну что смеяться, ребята?» — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.
Кроме того, Солнцев предположил, что в этом году новогодние огоньки будут состоять из нарезки старых выпусков.