Рустам Солнцев обвинил Баскова в «наедании хомячьей пачки»

«Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую “хомячью пачку”. Страшно смотреть просто. Или, может быть, Лариса Долина с песней про зонт? Ну кто еще? Ах, Филипп [Киркоров], да, не узнал вас в гриме. Ну что смеяться, ребята?» — заявил он в беседе с Teleprogramma.pro.