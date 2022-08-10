«Русское Радио» подарит вымышленному городу Бумагогорску музыкальный фестиваль

Вымышленному городу Бумагогорску подарят музыкальный фестиваль «Звезды Русского Радио». На мероприятии выступят такие артисты, как Полина Гагарина, Николай Басков, Ирина Дубцова и Дима Билан.
«Русское Радио» построило брендированную сцену и пригласило жителей города на масштабное событие. Пресс-служба «Русской Медиагруппы» призналась, что вдохновилась на создание фестиваля благодаря проекту 11-летнего школьника из Нижнего Новгорода. Именно он стал создателем вымышленного города и страны.
««Русское Радио» надеется, что именно фестиваль «Звезды Русского Радио» станет первым столь крупным музыкальным событием в городе», — указывается в сообщении, опубликованное ФАН.
Макет сцены был создан командой «Русского Радио», во главе с ведущим Максом Орловым.