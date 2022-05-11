«Русское Радио» организовало концерт в Луганске в честь Дня Победы

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Российские артисты приняли участие в концерте в ЛНР в честь 9 Мая. Мероприятие организовало «Русское Радио».
В концерте приняли участие Григорий Лепс, Маш Вебер, Елена Север, Роман Архипов, ЮрКисс и другие. Артисты выступили в республиканской клинической больнице 11 мая перед солдатами, проходящими лечение, а также сотрудниками медучерждения.
«Для нас большая честь – выступить перед военными, которые, рискуя своими жизнями, отстаивают мир и безопасность в регионе. «Подарить им веру в лучшее словами музыки», — призналась Елена Север в разговоре с пресс-службой «Русского радио».
Ранее «Русское Радио» также проводила концерт в Донбассе. Артисты выступали в Донецкой Народной Республике.
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