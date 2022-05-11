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    «Русское Радио» организовало концерт в Луганске в честь Дня Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Русское Радио» организовало концерт в Луганске в честь Дня Победы

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    globallookpress/Komsomolskaya Pravda

    Российские артисты приняли участие в концерте в ЛНР в честь 9 Мая. Мероприятие организовало «Русское Радио».

    В концерте приняли участие Григорий Лепс, Маш Вебер, Елена Север, Роман Архипов, ЮрКисс и другие. Артисты выступили в республиканской клинической больнице 11 мая перед солдатами, проходящими лечение, а также сотрудниками медучерждения.

    «Для нас большая честь – выступить перед военными, которые, рискуя своими жизнями, отстаивают мир и безопасность в регионе. «Подарить им веру в лучшее словами музыки», — призналась Елена Север в разговоре с пресс-службой «Русского радио».

    Ранее «Русское Радио» также проводила концерт в Донбассе. Артисты выступали в Донецкой Народной Республике.

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