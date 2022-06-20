Русский Куршевель. Кто обосновался в Красной Поляне и как изменилась жизнь знаменитого курорта после 24 февраля

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Курорт Красная Поляна — пожалуй, лучший пример олимпийского наследия. Здесь обустраиваются самые разные комьюнити — от магов до спортсменов, а крупный бизнес продолжает инвестировать в развитие миллиарды рублей. По просьбе Spletnik Вера Сурженко выяснила, кто покупает в Красной Поляне недвижимость, как живут “резиденты” и что изменилось с началом спецоперации.

“Люди приезжают в Поляну на месяц-другой, а остаются на годы, — рассказывает журналист Филипп Стеркин, переехавший в поселок из Москвы в 2020 году, — это место привязывает”. Красная Поляна стала популярным местом релокации после начала пандемии, когда компании стали переводить сотрудников на удаленку. Едут из Москвы, Питера, Новосибирска, Иркутска и других городов, говорит Стеркин. Его сын учится в “Ж” классе в поселке Красная Поляна — детей оказалось в разы больше, чем ожидали в школе до пандемии коронавируса. Привлекает природа, климат и развитая для таких мест инфраструктура:

От гор до моря ехать 36 минут. Зачехлил лыжи, и вскоре начинаешь новый сезон.

Здесь очень комфортная зима, намного теплее, чем в Москве. Длится она примерно с января по март. Зимняя одежда вообще не нужна, я хожу в осенней куртке и кроссовках,

— рассказывает IT-аналитик Мария, живущая со своим бойфрендом в Поляне с осени 2021 года.

Мы приехали с расчетом на то, что откатаем сезон на сноуборде и уедем. Но погода, атмосфера, свежий воздух затянули и решили остаться, летом здесь еще лучше — солнце, зелень, и загар ложится быстрее.

Красная Поляна — это кластер из одноименного старого поселка городского типа, а также трех современных курортов — “Роза Хутор”, Красная Поляна (бывший “Горки Город”) и “Газпром”. Привлекательным курортом с удобной инфраструктурой для спорта Красная Поляна стала после зимней Олимпиады 2014 г. По данным издания “Эксперт Юг”, общие инвестиции в три горнолыжных курорта во время олимпийской стройки составили 100 млрд руб.

До этого там все было голое, зимой до трасс можно было добраться только на вертолете, не было железной дороги и нормальной автомобильной,

— рассказывает преподаватель Алена Крылова, которая регулярно отдыхает в Поляне более 10 лет.

Раньше в Красную Поляну ездили только экстремалы, а теперь уровень сервиса и инфраструктуры соответствует мировым курортам.

Инвесторы и суммы

Красная Поляна — территория больших инвестиций и внимания крупного бизнеса. Курорт “Роза Хутор” принадлежит холдингу “Интеррос” миллиардера Владимира Потанина. По данным сайта компании, с 2003 г. она инвестировала в “Розу Хутор” $2,8 млрд.

В апреле 2021 г. “Интеррос”, ВЭБ и компания “Васта дискавери” объявили, что планируют построить на территории Сочинского национального парка новый круглогодичный горный курорт “Долина Васта”. Горнолыжный курорт планируют построить до 2025 года и инвестировать 80 млрд руб.

Другой курорт, Красная Поляна, по данным газеты “Ведомости”, связан с семьей бывшего министра сельского хозяйства, а ранее губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. По данным “Интерфакса”, в ближайшие пять лет структуры Ткачева собираются построить на Красной Поляне гостиницу и рестораны, инвестировав 16,6 миллиарда руб.

Гастрономическую нишу Красной Поляны прочно занимает ресторатор Аркадий Новиков. На курортах поселка работают входящие в Novikov Group рестораны “Сыроварня”, “Панорама”, BarBQ и “Сезон”. Конкурент Новикова, группа White Rabbit Family известного московского ресторатора Бориса Зарькова, владеет ресторанами Red Fox и “Сахалин” на “Розе Хутор”. По словам одного из собеседников Spletnik, уровень блюд и обслуживание в краснополянском “Сахалине” не уступают московскому.

Магия и стартапы

Проживающих в Красной Поляне условно можно разделить на три большие группы, говорят собеседники Spletnik: удаленщиков, работающих на компании в других городах, людей, которые делают бизнес в самом поселке или работают в его инфраструктуре, и спортсменов — тех, кто занимается спортом сам или тренирует. В телеграм-канале “Работа в Красной Поляне” много вакансий — в основном это сфера обслуживания: официанты, повара, горничные, продавцы. Зарплата бармена составляет порядка 50 тысяч руб. в месяц за пятидневную рабочую неделю, администратора в отеле — 40 тысяч.

Здесь разные тусовки, и каждый находит свою. Есть комьюнити из IT-сферы, в основном они работают и общаются в коворкинге “Стефорд”,

— говорит Мария.

Другой популярный коворкинг для удаленщиков — “Да!”. В мае этого года, по данным пресс-службы администрации Краснодарского края, в Поляне прошла встреча IT-стартапов и инвесторов.

Красная Поляна с полным правом может считаться крупнейшим неформальным IT-хабом и драйвером стартап-экосистемы России,

— заявил тогда сооснователь “Стефорда” Дмитрий Перчило. По его словам, в 2021 г. в Красной Поляне прошло более 85 стартап-мероприятий.

Есть большая тусовка, которая любит йогу, духовные практики,

— продолжает собеседница Spletnik. Любители духовных практик собираются в кафе “Чайная шамбала”. В инстаграме заведения более шести тысяч подписчиков, в нем анонсируются мероприятия — акустические концерты этномузыкантов, поэтические вечера, совместные медитации, беседы на духовные темы, мастер-классы по созданию макраме и свечей из вощины, чайные церемонии.

Это клуб единомышленников, где всегда можно найти близких по духу людей,

— рассказывает хозяйка “Чайной шамбалы” Ирина.

Для меня это не просто бизнес, а хобби, мое место силы и возможность познакомиться с потрясающими людьми. Людей [увлекающихся духовными практиками] очень много как в Поляне, так и в других городах, они приезжают каждый год и обязательно идут к нам. Мы расширяемся: недавно открыли вторую чайную, в Адлере рядом с йога-центром.

Часть вырученных от кафе средств Ирина направляет на помощь бездомным животным Красной Поляны. Впервые в поселок она приехала пять лет назад:

Я сразу влюбилась в это место, почувствовала себя как дома. С тех пор живу между Москвой и Красной Поляной.

Немало в Поляне и людей, увлеченных эзотерикой, говорит Филипп Стеркин:

Есть те, кто считает себя колдунами, магами и приезжают в эти места для проведения “обрядов”. В краснополянском магазине товаров для эзотерики “Записки мудрого кота” можно приобрести талисманы, “денежные лягушки”, заговоренные и ритуальные свечи ручной работы и карты Таро. Владельцы магазина также предлагают в соцсетях провести ритуалы приворота и гадание на цыганских картах.

Красная Поляна — это образ жизни. Человек может быть и фотографом, и инструктором по лыжам, и блогером, и преподавателем английского — все одновременно. По профессии, например, бухгалтер, а на зимний сезон приезжает работать инструктором,

— продолжает Стеркин.

Приезжают в Красную Поляну и иностранцы, хотя сейчас, по его словам, заметно реже:

Помню, как в 2015 году, когда первый раз приехал кататься на Розу, я подъехал что-то спросить у парня и он оказался американцем. Или, например, у нас есть китайское кафе в подъезде жилого дома, которое держит чилиец Хосе Луис.

Гонорары и недвижимость

Селебрити в Красной Поляне не только отдыхают, но и работают. Ежегодно в мае звезды слетаются на концерт, посвященный Дню города Сочи, одной из площадок которого является Красная Поляна. В этом году там отметились Юлия Савичева, Сосо Павлиашвили, DJ Smash, Uma2rman. После концерта попавший под дождь Павлиашвили написал в своем инстаграме, что любит Сочи в любую погоду. Охотно выступают представители шоу-бизнеса и в игорной зоне Красной Поляны. На территории курортов “Роза Хутор” и “Горки Город” работают несколько казино. Ежегодно в них устраивают бесплатные концерты звезд для привлечения публики. В апреле этого года на сценах краснополянских казино блистали все тот же Павлиашвили, Алена Свиридова, Александр Шоуа и группа “Непара”, Денис Клявер.

Одним из самых обсуждаемых краснополянских событий стал Форум Леонида Агутина. Уже третий год подряд он устраивает в июле в Красной Поляне творческий фестиваль и мастер-классы для детей и подростков.

Мы собрали на форуме всю мощь российской творческой элиты. Причем не только в области вокала, но и в сфере хореографии, актерского мастерства, фэшн-искусства, тележурналистики,

— рассказывает креативный продюсер форума Светлана Митрофанова.

Помимо президента форума Леонида Агутина, который останавливается в Красной Поляне со своим отцом, в этом году, по словам Митрофановой, его посетят Владимир Пресняков, Пелагея, Ирина Дубцова, Тутта Ларсен, Юлианна Караулова, Этери Бериашвили, Константин Хабенский, Александр Ли, группа “Против правил”, Илья Киреев и Элина Чага.

В течение всего форума на курорте будет Лариса Долина, которая организует трек для педагогов.

Что может быть лучше гор, свежего воздуха и прекрасных видов для занятия творчеством?! “Поляна 960” (высокогорный комплекс отелей на курорте Красная Поляна) — уютное, камерное пространство, благодаря которому наш форум превращается в творческий городок,

— так объясняет Митрофанова выбор места для проведения Форума.

Селебрити в Красной поляне не только работают. Так, в январе там отмечала день рождения Ольга Бузова. Звезда прилетела на частном самолете и разместилась в одном из отелей. Впрочем, пребывание Бузовой закончилось скандалом – она оттолкнула подошедшего местного фаната со словами “Не трогай меня!”. Инцидент широко разошелся в СМИ.

Многие знаменитости приобретают здесь недвижимость. По данным “Комсомольской правды”, в 2020 г. владельцем квартиры в Красной Поляне был Филипп Киркоров. Впрочем, сам он эту информацию никогда не подтверждал. А вот певица Монеточка в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом) рассказывала, что перед новым, 2020 годом купила в Поляне дом за 18 млн рублей.

Для меня это какое-то место силы, уединенности. Местами здесь плохо работает интернет, это тоже очень мне нравится. Я подумала: так если мне тут так нравится, то почему бы не вложить свои накопления. У соседей были красивые дома, а мой стоял такой маленький дурачок смешной. Мы с папой сразу начали его ремонтировать, меняли крышу, облицовку, сносили стены, и получилось очень даже мило и уютно,

— рассказала тогда певица. В сторис ее Инстаграма в 2020—2021 годах также можно было увидеть фото видов Красной Поляны. После начала спецоперации певица покинула Россию, на запрос Spletnik, что сейчас с ее домом и не планирует ли она его продавать, она не ответила.

Неподалеку от красной Поляны, в селе Пластунка Хостинского района, приобрел дом комик Михаил Галустян, о чем он сам в 2020 году рассказал в программе “На дачу!” Первого канала.

Здесь свой микроклимат: летом не жарко, зимой не холодно. Поэтому выбор пал на это место,

— говорил Галустян.

Также недвижимость в Поляне имеет сын Иосифа Кобзона Андрей, построил недавно дом Гарик Харламов, рассказал Spletnik источник, проживающий в поселке и знакомый с местными инфлюенсерами. В 2021 г. Гарик Харламов также стал амбассадором игорной зоны “Красная Поляна”.

Квартиры в самом Сочи в элитных ЖК есть у Андрея Григорьева-Аполлонова, Гарика Мартиросяна, Владимира Винокура, Оксаны Федоровой.

Цена жизни

Жизнь на курорте не дешевая. Цены — примерно московские, а на что-то и выше, говорят собеседники Spletnik. Овощи и фрукты в фруктово-овощной лавке на двоих на неделю обойдутся в 1 500 рублей, мясо в мясной лавке стоит в районе 800 рублей, рыба в рыбной лавке — 650 рублей, говорит Мария. В Красной Поляне много маленьких местных магазинчиков, а также сетевых — “Пятерочка”, “Магнит”, “Перекресток”, “Вкусвилл”. Особенно, по ее словам, много рыбной продукции, в том числе с местной форелевой фермы: форель, сельдь, горбуша, креветки, мидии. Есть онлайн-доставки, удобные для удаленщиков: “Озон Экспресс” и “Деливери Клаб”. Развлечения на Поляне тоже недешевы.

Сезонный абонемент на “Розу Хутор” на старте продаж стоил 38 тысяч рублей, за четыре месяца я каталась около 40 раз, то есть один “выезд” на катание обошелся примерно в 1 000 рублей,

— говорит Мария. Летние развлечения — это экотропы, байк- и скейт-парк, экскурсии на горные озера, палаточный лагерь, велосипедные маршруты и многое другое. Аренда велосипеда в прокате возле дома, по словам Марии, обойдется в 1 250 рублей за четыре часа.

Можно даже не ездить загорать на море, на “Розе Хутор” есть зона отдыха Rosa Beach. Стоимость дневного абонемента — 400 рублей,

— говорит она.

Основная статья расходов краснополянцев — это жилье. Те, кто релоцируются надолго, предпочитают жить в старом поселке Красная Поляна — здесь основная “тусовка”, школы,

— рассказывает Филипп Стеркин.

Цены на жилье здесь всегда были высокие, а за последние пару лет улетели в космос. Можно увидеть объявления о продаже развалюхи на трех сотках за 50 млн,

— говорит он. Когда-то в поселке за эти деньги можно было найти роскошное шале, но в пандемию произошел, по словам Стеркина, взрыв цен:

Стоимость недвижимости росла — с перерывами, но устойчиво после Олимпиады. Подогрела рынок и программа льготной ипотеки.

В телеграм-канале “Жилье в Красной Поляне” студию в 30 квадратных метров в новом ЖК предлагают купить за 14 млн рублей, примерно такие же цены на ЦИАН: за тридцатиметровые студии с ремонтом продавцы хотят 13—15 млн, 30 млн за трехкомнатные квартиры.

В Красной Поляне мало земли: вокруг горы, заповедник — люди считают, что это инвестиция, которая не пропадет,

— объясняет высокие цены Стеркин.

Стоимость аренды недвижимости соответствует.

В основном здесь строят и сдают маленький квартиры. Мы сняли квартиру около 24 квадратных метров с балконом и видом на горы за 55 тысяч рублей,

— говорит Мария.

Снять квартиру на длительный срок достаточно проблематично. В основном все арендодатели отказываются, так как понимают, что за аренду в праздники и каникулы могут заработать больше.

Это подтверждает Стеркин:

В зимний сезон жилье, которое обычно стоит 60—70 тысяч рублей в месяц, вырастает в цене до 150 тысяч рублей.

Сдаю на длительный срок, в декабре не выгоняю,

— обещает один из арендодателей в телеграм-канале “Жилье в Красной Поляне”.

Что изменилось

В феврале, после начала спецоперации, из-за паники и неопределенности люди стали уезжать, но вскоре первый шок прошел, говорят собеседники Spletnik.

Сейчас многим кажется, что ничего страшного с экономикой не будет — рубль укрепился, гречка в магазинах есть. Настроение немного тревожное, но сказать, чтобы все уехали, а ценны упали, нельзя,

— говорит Филипп Стеркин.

По словам бизнесмена из Москвы, проживающего в Красной Поляне, в феврале количество приезжающих в поселок и прилегающие курорты уменьшилось вполовину по сравнению с прошлым годом, сейчас их меньше на 10 процентов, но люди возвращаются, и летом поток ожидается на уровне прошлого года:

Причин, почему людей стало меньше, много — помимо психологических, есть финансовые: билеты на самолет стали стоить дороже, а полеты стали дольше, люди стали аккуратнее относиться к тратам. С одной стороны, сейчас приезжают и переезжают даже более обеспеченные люди, но с другой, даже они ведут себя более экономно.

При этом, по его словам, ждать снижения цен на недвижимость в Поляне не стоит:

Количество сделок снизилось, люди стали более избирательны. В пандемию цены на жилье выросли раза в три, те, кто купил недвижимость в 2020-2021 годах, пока не готовы продавать. Продавцы будут сидеть и ждать.

У нас гостей меньше не становится, и сейчас приходят новые люди,

— делится владелица “Чайной шамбалы” Ирина.

Светлана Митрофанова также говорит об увеличении числа участников Форума Леонида Агутина:

В прошлые годы мы собирали от тысячи до двух тысяч участников. В этом году мы перешагнули этот “рубеж” [количество зарегистрированных участников] еще в марте.

Состав завсегдатаев Поляны, впрочем, несколько изменился. По словам одного из собеседников Spletnik, уехала большая группа людей из консалтинговых компаний — многие сейчас работают за границей. На количество людей в Поляне также влияет погода, говорит Стеркин:

Если погода портится, или начинается сезон дождей — люди уезжают. Лето многое покажет.

С учетом закрытой Европы, мест для катания на горных лыжах и отдыха с классной инфраструктурой в России не так много,

— подытоживает Алена Крылова и добавляет, что в этом году обязательно поедет в Поляну.