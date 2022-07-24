Русский Херсон сегодня: город приходит в себя после ухода националистов — эксклюзивный репортаж

Освобожденный русский город Херсон продолжает жить обыкновенной жизнью. Несмотря на частые ракетные обстрелы со стороны украинских националистов, мирные жители не унывают и продолжают заниматься обыденными делами – ходят на работу, занимаются покупками на рынке и в магазинах, а также ездят за город к родственникам на выходных. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».