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Русский Херсон сегодня: город приходит в себя после ухода националистов — эксклюзивный репортаж

Русский Херсон сегодня: город приходит в себя после ухода националистов — эксклюзивный репортаж
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Освобожденный русский город Херсон продолжает жить обыкновенной жизнью. Несмотря на частые ракетные обстрелы со стороны украинских националистов, мирные жители не унывают и продолжают заниматься обыденными делами – ходят на работу, занимаются покупками на рынке и в магазинах, а также ездят за город к родственникам на выходных. Об этом рассказал специальный корреспондент «Народных Новостей».

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

C самого начала специальной военной операции ВС РФ на Украине, националистические войска Украины сбросили личину «защитников» и показали свое истинное лицо – мародерство и насилие стало обыденностью, с которой мирным жителям пришлось сталкиваться повсеместно.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Перед бегством, украинские каратели запугали жителей Херсона и пригрозили жестокой расправой за взаимодействие с российскими солдатами. Однако националисты в город так и не вернулись, а Херсон постепенно стал приходить в себя.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Теперь мирные жители не боятся взглянуть в лицо правде и отвергнуть лживую пропаганду Украинской власти – русский солдат показал себя ближайшим другом жителей Херсонщины, в отличие от мародеров, насильников и убийц, которых взрастила идеология «бандеропоклонения».

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Напомним, что в середине марта ВС РФ взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Сейчас работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль.

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