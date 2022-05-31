Русский балет «Лебединое озеро» в Португалии считают украинским

Это не первый случай, когда в мире подменяют исторические факты, отменяют русскую культуру и возносят украинскую. Во многих европейских театрах отказались играть музыку Чайковского, Шостаковича и Римского-Корсакова. Отмена русской культуры повсеместно стала происходить после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.