Русский балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» в Португалии преподносят как достижение украинской культуры. В Лиссабоне афиши сделали в цветах флага Украины.
Это не первый случай, когда в мире подменяют исторические факты, отменяют русскую культуру и возносят украинскую. Во многих европейских театрах отказались играть музыку Чайковского, Шостаковича и Римского-Корсакова. Отмена русской культуры повсеместно стала происходить после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
В Португалии же русский балет Чайковского представили как достижение «украинской культуры». Оперный певец Аскар Абдразаков считает, что вскоре на Западе отношение к россиянам изменится.