«Русский стандарт»: средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году вырос по сравнению с предыдущим

«Русский стандарт»: средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году вырос по сравнению с предыдущим Новости
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Средняя сумма чека российских граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг в прошлом году составила 3405 рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Русский стандарт».

Аналитики организации изучили операции по оплате ЖКУ среди пользователей мобильного приложения за 2021 год. Сравнивая полученные результаты с показателями 2020 года, они выяснили, что средний чек коммунального платежа увеличился, передает РИА Новости.

«Средний чек коммунального платежа в минувшем году составил 3 405 рублей. По данным банка, средний чек за ЖКУ в минувшем году подрос относительно 2020 года, когда он составлял 3 168 рублей», — говорится в исследовании банка.

Причиной такой динамики аналитики назвали аномально теплую зиму в 2019 и 2020 годах. Как отметили в «Русском стандарте», тогда температура батарей в домах россиян была значительно ниже обычной, что сказалось на сумме коммунальных платежей.

 
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