Руслан Белый разочаровался в эмиграции после поездки в Америку

«Я еще так разочаровался в эмиграции. Я был в Америке две недели два года назад уже почти. Я такой ходил-ходил-ходил и смотрел, и я вообще не понимал, что бы я тут делал. Америка — точно нет», — признался Белый в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».