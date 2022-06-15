Руслан Белый разочаровался в эмиграции после поездки в Америку

Комик Руслан Белый заявил, что не стал бы переезжать в США.
Белый какое-то время жил на Западе. Комик рассказал, что тогда ему понравилась городская инфраструктура, но не пришлись по душе американцы. По словам артиста, он не знал, как будет с ними сосуществовать.
«Я еще так разочаровался в эмиграции. Я был в Америке две недели два года назад уже почти. Я такой ходил-ходил-ходил и смотрел, и я вообще не понимал, что бы я тут делал. Америка — точно нет», — признался Белый в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».
Также комик отметил, что хотел бы приобрести недвижимость в Италии ближе к 50-ти годам, чтобы проводить там какое-то время. Однако позже Белый задумался о своей ненужности в чужой стране.