Руслан Алехно рассказал об отношении к Галкину в Донбассе

Алехно приезжал в Донецкую Народную Республику, чтобы поддержать мирных жителей и тех, кто борется за их жизни. Певец отметил, что знает о позиции некоторых артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, однако такие «звезды» не интересы людям в зоне боевых действий.