Новости0

Руслан Алехно рассказал об отношении к Галкину в Донбассе

Руслан Алехно рассказал об отношении к Галкину в Донбассе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец и композитор Руслан Алехно рассказал, что юмориста Максима Галкина в Донбассе не вспоминают.

Алехно приезжал в Донецкую Народную Республику, чтобы поддержать мирных жителей и тех, кто борется за их жизни. Певец отметил, что знает о позиции некоторых артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, однако такие «звезды» не интересы людям в зоне боевых действий.

«Галкина в Донбассе не обсуждают, — заявил исполнитель корреспонденту PROZVEZD. – Во всяком случае, при мне».

Артист отметил, что знаменитости должны выступать лидерами мнений в непростое для страны время и поддерживать население. Алехно сразу согласился, когда к ему обратились с предложением поучаствовать в концерте и поддержать жителей Донбасса.

алехно галкин Донбасс
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.