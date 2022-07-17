Руслан Алехно рассказал об отношении к Галкину в Донбассе

Певец и композитор Руслан Алехно рассказал, что юмориста Максима Галкина в Донбассе не вспоминают.
Алехно приезжал в Донецкую Народную Республику, чтобы поддержать мирных жителей и тех, кто борется за их жизни. Певец отметил, что знает о позиции некоторых артистов, которые выступают против спецоперации на Украине, однако такие «звезды» не интересы людям в зоне боевых действий.
«Галкина в Донбассе не обсуждают, — заявил исполнитель корреспонденту PROZVEZD. – Во всяком случае, при мне».
Артист отметил, что знаменитости должны выступать лидерами мнений в непростое для страны время и поддерживать население. Алехно сразу согласился, когда к ему обратились с предложением поучаствовать в концерте и поддержать жителей Донбасса.