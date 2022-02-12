Румынский военный Василеску указал на «грубую фальш» в антироссийской кампании Запада

Румынский военный Василеску указал на «грубую фальш» в антироссийской кампании Запада Новости
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Любая стратегическая ошибка США в отношении России обернется для них катастрофическими последствиями. Пострадают также вассалы НАТО, предупредил бывший пилот ВВС Румынии Валентин Василеску.

По его словам, Вашингтон сильно рискует, отказываясь обсуждать главные беспокойства России в вопросе безопасности. Москва предложила НАТО отказаться от размещения вооружения вдоль российских границ, остановить расширение военного блока и вернуть военную инфраструктуру Альянса к состоянию 1997 года, напоминает «ПолитРоссия».

«Мы видим, как Запад развернул беспрецедентную пропагандистскую кампанию в рамках психологической войны с Россией — полную грубой фальши и вопиющей дезинформации. Цель — изобразить Москву неким могучим агрессором, который уже решил оккупировать всю Европу за считанные дни», — написал Василеску на страницах издания Reseau International.

Белый дом «подогревает» население, направляя военных «защищать» Европу, на которую никто не собирается нападать, отметил эксперт.

«Полагаю, в долгосрочной и среднесрочной перспективе последствия этой кампании в СМИ обернутся катастрофическими последствиями для США и их вассалов в НАТО», — предупредил бывший пилот.

Позицию США 12 февраля обсудили глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен. Российский дипломат раскритиковал спекуляции Вашингтона на тему «вторжения» на Украину.

 
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