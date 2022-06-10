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Румыния планирует отказаться от Евровидения из-за скандала с оценками

Румыния планирует отказаться от Евровидения из-за скандала с оценками
Gusev/Keystone Press Agency

Гендиректор Румынского телевидения (TVR) Дан Туртурикэ сообщил, что Румыния подаст в суд на Европейский вещательный союз (EBU) и откажется от участия в Евровидении.

Такое решение было принято после скандала с оценками на конкурсе, который прошел в итальянском Турине.

«Для меня вся эта история ясна: мы подаем в суд на Европейский вещательный союз (EBU) и уходим с «Евровидения», — цитирует Туртурикэ Радио Румынии.

Напомним, организаторы Евровидения аннулировали  результаты национальных жюри ряда стран, в том числе Румынии. Баллы, которые румынская делегация отдала Молдавии, ушли к Украине.

В итоге победу на конкурсе одержала украинская группа Kalush Orchestra с песней «Стефания». На втором месте оказался представитель Британии Сэм Райдер, который изначально был фаворитом Евровидения.

ebu евровидение румыния
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