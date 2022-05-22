Румыния хочет отказаться от участия в Евровидении из-за подмены голосов в пользу Украины

Румыния считает неприемлемой ситуацию, сложившуюся на песенном конкурсе «Евровидение» в Турине.
Страна намерена отказаться от участия в Евровидении из-за фальсификации итогов голосования румынского жюри. Она обвинила организаторов конкурса в подмене голосов в пользу Украины.
«Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в Евровидении и судебном иске к организаторам», — заявили представители телеканала TRV.
Кроме того, Румыния также намерена судиться с Европейским вещательным союзом (EBU) из-за произошедшего инцидента.
EBU при этом утверждает, что отданные жюри баллы были изменены на «специально сформированные средние результаты». Помимо этого, от союза прозвучало обвинение в адрес румынской стороны о тайном сговоре с другими странами, участвовавшими в Евровидении-2022.
Ранее Азербайджан и Грузия также обвинили организаторов конкурса в подтасовке голосов. Страны подчеркнули, что их максимальные баллы изначально были отданы Великобритании, однако их перенаправили на Украину.