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Румыния хочет отказаться от участия в Евровидении из-за подмены голосов в пользу Украины

Румыния хочет отказаться от участия в Евровидении из-за подмены голосов в пользу Украины
globallookpress/Pavlo Gonchar

Румыния считает неприемлемой ситуацию, сложившуюся на песенном конкурсе «Евровидение» в Турине.

Страна намерена отказаться от участия в Евровидении из-за фальсификации итогов голосования румынского жюри. Она обвинила организаторов конкурса в подмене голосов в пользу Украины.

«Мы рассматриваем вопрос об отказе участия Румынии в Евровидении и судебном иске к организаторам», — заявили представители телеканала TRV.

Кроме того, Румыния также намерена судиться с Европейским вещательным союзом (EBU) из-за произошедшего инцидента.

EBU при этом утверждает, что отданные жюри баллы были изменены на «специально сформированные средние результаты». Помимо этого, от союза прозвучало обвинение в адрес румынской стороны о тайном сговоре с другими странами, участвовавшими в Евровидении-2022.

Ранее Азербайджан и Грузия также обвинили организаторов конкурса в подтасовке голосов. Страны подчеркнули, что их максимальные баллы изначально были отданы Великобритании, однако их перенаправили на Украину.

евровидение конкурс румыния
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