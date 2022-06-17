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Руководство ВТБ заявило о старте приема заявок на льготную ипотеку под 7%

Руководство ВТБ заявило о старте приема заявок на льготную ипотеку под 7%
globallookpress/Maksim Konstantinov

Руководство ВТБ приняло решение о начале приема заявок о получении ипотеки по льготной программе по ставке в 7%. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке отметили, что новые условия государственной программы были приняты к сведению.

«ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы», — сказано в публикации.

Отметим, глава России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума выступил с предложением по снижению ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7%. Российский лидер подчеркнул, что льготная программа будет действовать в течение ограниченного времени.

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