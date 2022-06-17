Руководство ВТБ заявило о старте приема заявок на льготную ипотеку под 7%

Отметим, глава России Владимир Путин во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума выступил с предложением по снижению ставки по льготной ипотеке на новостройки до 7%. Российский лидер подчеркнул, что льготная программа будет действовать в течение ограниченного времени.