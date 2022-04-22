Руководство «Тинькофф банка» проведет ребрендинг в 2022 году

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«Тинькофф банк» в скором времени откажется от использования
старого бренда. Соответствующая информация следует из сообщения в официальном Telegram-канале компании.
Руководство банка подчеркнуло, что намерено провести полный
ребрендинг, отказавшись от «именного» названия. Представители организации
добавили, что компания давно готовилась к этому шагу. При этом с учетом
недавних событий ребрендинг стал еще актуальнее.
«”Тинькофф” уже давно перерос первоначальный смысл
“именного” бренда. Сегодня “Тинькофф”— это второй
крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов. Бизнес
“Тинькофф” много лет успешно управляется командой российских
менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом», —
сообщили в компании.
Ранее основатель организации Олег Тиньков оскорбительно высказался
в сторону граждан страны. Представители
банка заявили, что предприниматель уже несколько лет не участвует в принятии
важных решений, а также назвали его заявление «личным мнением».