Руководство «Тинькофф банка» проведет ребрендинг в 2022 году

«”Тинькофф” уже давно перерос первоначальный смысл

“именного” бренда. Сегодня “Тинькофф”— это второй

крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов. Бизнес

“Тинькофф” много лет успешно управляется командой российских

менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом», —

сообщили в компании.