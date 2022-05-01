Руководство СПбГУ запретило изданию «Студень» упоминать название вуза из-за публикации фейков

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Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) запретило молодежному изданию «Студень» упоминать название учебного заведения в своих материалах в соцсетях.
Так, в редакцию издания пришло письмо с требованием убрать любое упоминание университета как из названия, так и из описания сообщества. Об этом рассказал замректора по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов.
«Распространение информации о жизни университета в подобных сообществах может ввести в заблуждение универсантов, а также третьих лиц. Предполагаемым руководителям подобных сообществ направлены уведомления о необходимости прекратить несанкционированное использование наименования и средств индивидуализации СПбГУ», — подчеркнул он.
Изначально «Студень» представлял собой журнал старейшего студенческого совета в университете. Теперь должность главного редактора занимает первокурсница исторического факультета СПбГУ.