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    Руководство СПбГУ запретило изданию «Студень» упоминать название вуза из-за публикации фейков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Руководство СПбГУ запретило изданию «Студень» упоминать название вуза из-за публикации фейков

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    NSmirnova / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

    Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) запретило молодежному изданию «Студень» упоминать название учебного заведения в своих материалах в соцсетях.

    Так, в редакцию издания пришло письмо с требованием убрать любое упоминание университета как из названия, так и из описания сообщества. Об этом рассказал замректора по правовым вопросам СПбГУ Юрий Пенов.

    «Распространение информации о жизни университета в подобных сообществах может ввести в заблуждение универсантов, а также третьих лиц. Предполагаемым руководителям подобных сообществ направлены уведомления о необходимости прекратить несанкционированное использование наименования и средств индивидуализации СПбГУ», — подчеркнул он.

    Изначально «Студень» представлял собой журнал старейшего студенческого совета в университете. Теперь должность главного редактора занимает первокурсница исторического факультета СПбГУ.

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