Руководство сгоревшего на юге Москвы хостела оказывает противодействие следствию

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня будет решен вопрос об избрании меры пресечения владельцу хостела.