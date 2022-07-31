Руководство сгоревшего на юге Москвы хостела оказывает противодействие следствию

В Москве продолжается разбирательство по делу о смертельном пожаре в хостеле на юге города. По словам следователя, руководство гостиницы активно противодействует ведущемуся следствию.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 29 июля на первом этаже жилого дома на Алма-Атинской улице. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров.
В результате погибли восемь человек. Еще столько же получили различные травмы, и некоторые из них сейчас проходят лечение в больнице.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня будет решен вопрос об избрании меры пресечения владельцу хостела.