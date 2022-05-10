Руководитель Xiaomi и Redmi уже перешёл на новейший смартфон Redmi Note 11T

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Бренд Redmi, поддерживаемый Xiaomi, готовится выпустить на рынок новый смартфон серии Redmi Note 11, который получит название Redmi Note 11T. Также будет выпущена и модель Redmi Note 11T Pro.

Лу Вейбинг, президент Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi, оставил на своей страничке в Weibo короткое сообщение, в котором написано «Тестирование». При этом сообщение подтверждает, что оно было оставлено со смартфона, имеющего идентификатор «Note 11T Android». Это означает, что Лу Вейбинг уже получил в распоряжения смартфон Redmi Note 11T.



Redmi Note 11 Pro

Вспоминая то, как Xiaomi и Redmi делают анонсы, можно предположить, что до презентации Redmi Note 11T остались считанные дни: обычно за пару недель до анонса лидеры компаний переходят на новые устройства и начинают публиковать тизеры, перечисляющие их характеристикам.

Согласно слухам, Redmi Note 11T Pro будет оснащен ЖК-экраном с поддержкой частоты обновления 144 Гц. Он будет построен на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8000 — впервые для смартфона Redmi.

Ожидается, что Redmi Note 11T будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА•ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, а модель Pro может быть оснащена аккумулятором емкостью 4300 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт.