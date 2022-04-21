Руководитель СОЦПРОФ Вострецов считает верным решение Путина об отмене штурма «Азовстали»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Решение
президента России Владимира Путина об отказе от штурма завода «Азовсталь» в
Мариуполе является верным. Так считает глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Он
напомнил, что Москве не нужна победа любой ценой. По словам Вострецова, не
стоит тратить жизни солдат на штурм завода, где укрываются боевики.
«Сейчас
нужно сосредоточиться на уничтожении сил ВСУ в районе Лисичанска и
Северодонецка, и потом планомерно освобождать черноморское побережье, чтобы у
НАТОвского отребья не было возможности быть на черноморском побережье со
стороны Одессы», – сказал глава СОЦПРОФ в комментарии Федеральному агентству
новостей.
Владимир
Путин утром 21 апреля провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Он назвал
нецелесообразным штурм «Азовстали» и распорядился его отменить.