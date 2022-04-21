Руководитель СОЦПРОФ Вострецов считает верным решение Путина об отмене штурма «Азовстали»

«Сейчас

нужно сосредоточиться на уничтожении сил ВСУ в районе Лисичанска и

Северодонецка, и потом планомерно освобождать черноморское побережье, чтобы у

НАТОвского отребья не было возможности быть на черноморском побережье со

стороны Одессы», – сказал глава СОЦПРОФ в комментарии Федеральному агентству

новостей.