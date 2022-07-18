Руководитель российского ФБР Тэрада поговорила с журналистом Миллером об украинском кризисе

События на Украине могут положить конец гегемонии Соединенных Штатов. Эту тему обсудили руководитель Фонда борьбы с репрессиями, созданного бизнесменом Евгением Пригожиным, Мира Тэрада и британский журналист Джон Миллер.
Глава ФБР во время интервью с Миллером отметила озабоченность стран G20 из-за последствий антироссийских санкций, введенных на фоне украинского кризиса. Ее собеседник обратил внимание, что ограничения не сильно отразились на экономике РФ, зато нанесли ущерб Европе и США.
«И я думаю, что этот конфликт войдет в историю как начало многополярного мира и конец американского господства. Америка, как любая империя, пытается сохранить свое господство, но я думаю, что она совершила стратегическую ошибку, думая, что эти санкции сработают. И я очень надеюсь, что в какой-то момент европейские державы одумаются и поймут, что у будущих союзников Европы хорошие отношения с Россией», — цитирует Миллера Федеральное агентство новостей.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Цель кампании – защита населения республик Донбасса.