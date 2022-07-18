Руководитель российского ФБР Тэрада поговорила с журналистом Миллером об украинском кризисе

«И я думаю, что этот конфликт войдет в историю как начало многополярного мира и конец американского господства. Америка, как любая империя, пытается сохранить свое господство, но я думаю, что она совершила стратегическую ошибку, думая, что эти санкции сработают. И я очень надеюсь, что в какой-то момент европейские державы одумаются и поймут, что у будущих союзников Европы хорошие отношения с Россией», — цитирует Миллера Федеральное агентство новостей.