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Руководитель «Другого Дела» Хвиль презентовал проект жителям Донбасса

Руководитель «Другого Дела» Хвиль презентовал проект жителям Донбасса
wikipedia.org / Ivars Indāns / CC BY-SA 3.0

Более 11 тысяч жителей Донбасса стали участниками проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщил руководитель движения Кирилл Хвиль.

В Донецке презентация проекта состоялась в очном формате. В Луганске ее провели в режиме онлайн. Всего за год участниками «Другого Дела» стали более 1 млн 300 тысяч молодых людей.

«Мы рады, что в нашем большом сообществе неравнодушных к себе и обществу граждан теперь есть и участники из Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Кирилл Хвиль.

Ранее сообщалось, что школьникам и студентам ДНР и ЛНР презентовали конкурс «Большая перемена».

ДНР Донбасс другое дело ЛНР
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RusNewsToday24
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