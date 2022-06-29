Руководитель «Другого Дела» Хвиль презентовал проект жителям Донбасса

Более 11 тысяч жителей Донбасса стали участниками проекта «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщил руководитель движения Кирилл Хвиль.
В Донецке презентация проекта состоялась в очном формате. В Луганске ее провели в режиме онлайн. Всего за год участниками «Другого Дела» стали более 1 млн 300 тысяч молодых людей.
«Мы рады, что в нашем большом сообществе неравнодушных к себе и обществу граждан теперь есть и участники из Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Кирилл Хвиль.
Ранее сообщалось, что школьникам и студентам ДНР и ЛНР презентовали конкурс «Большая перемена».